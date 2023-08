Suntem intr-o minivacanta in jurul sarbatorii de Sfanta Maria din 15 august. Iata cum va fi vremea in Satu Mare:Sambata, la Satu Mare, vremea va fi in general frumoasa, cu valori termice cuprinse intre 11 si 26 de grade Celsius. Vantul va sufla de la slab, la moderat, cu viteze cuprinse intre 5 si 18 kilometri pe ora, la rafala.Maine, pe fondul unui cer variabil, mai ales in timpul diminetii, valorile ... citeste toata stirea