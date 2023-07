Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca judetul Satu Mare se afla sub cod galben de instabiliate atmosferica. Altfel spus, sunt sanse de furtuna duminica, 30 iulie 2023.Fenomene vizate sunt intensificari ale vantului si instabilitate atmosferica in interval 30 iulie, ora 12:00 - 31 iulie, ora 10:00In Banat, Crisana si Transilvania, iar spre seara si noaptea mai ales in Oltenia si Moldova va fi instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin perioade cu intensificari de scurta ... citeste toata stirea