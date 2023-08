Meteorologiii de la ANM au anuntat ce temperaturi se vor inregistra vineri, 4 august 2023, in Romania. Satu Mare se afla sub cod galben.Codul galben spune ca vineri, 4 august, valul de caldura se va extinde in toata tara si va fi canicula in toate zonele de campie si de podis. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 37 de grade, iar cele minime se ... citeste toata stirea