Vulpe turbata, depistata in Esara Oasului

A mai fost depistata inca o vulpe turbata in judetul Satu Mare. De data aceasta in Esara Oasului."In aceasta saptamana a mai fost diagnosticat si confirmat de L S.V.S.A. Satu Mare, u caz de Rabie, in mediul silvatic la o vulpe, pe raza localitatii Turt", se arata intr-o informare a DSVSA Satu Mare.In acest context, se desfasoara ultima saptamana pentru actiunea de vaccinare antirabica a cainilor si pisicilor de pe raza judetului Satu Mare, actiune declansata la finele anului 2023 si care ... citește toată știrea