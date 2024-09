Week-end plin la Satu Mare. Jandarmii si politistii, la datorie

In acest weekend, in cooperare cu politisti din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmii satmareni vor fi prezenti la datorie pentru a asigura un climat de ordine si siguranta publica si pentru a preveni eventuale evenimente nedorite, in contextul desfasurarii unor evenimente culturale si sportive in judetul Satu Mare."Expo Industry Satu Mare" organizat in Gradina Romei in perioada 13 - 15 septembrie si ,,Parada costumelor" - eveniment programat vineri in Piata Libertatii din municipiul Satu Mare sunt ... citește toată știrea