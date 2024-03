WORKSHOP. "Tratamentul personalizat in ureteroscopia flexibila pentru litiaza renala"

*Tema workshop-ului organizat de Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad, in colaborare cu Facultatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din BucurestiAradul a fost gazda unui workshop in urologie, cu tema "Tratamentul personalizat in ureteroscopia flexibila pentru litiaza renala". Evenimentul, organizat sub egida Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad, a Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti si a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, a fost ... citește toată știrea