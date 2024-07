Zece mandate de perchezitie, puse in aplicare intr-un dosar penal de evaziune fiscala si delapidare

La data de 3 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, au pus in executare 10 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Satu Mare, la 7 societati comerciale, doua imobile si sediul unei institutii, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare.Pe parcursul ultimilor doi ani, din cercetarile ... citește toată știrea