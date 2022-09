Zeci de echipaje de pompieri s-au intrecut in concursul de la Palatul Administrativ

In prima zi a lunii septembrie s-a desfasurat editia a 9-a a concursului international "Scari", la Palatul Administrativ din municipiul Satu Mare, concurs dedicat sarbatoririi Zilei de 13 Septembrie - Ziua Pompierilor din Romania.Aceasta competitie are ca obiectiv fundamental dezvoltarea si perfectionarea aptitudinilor si a deprinderilor specifice necesare interventiei in situatii de urgenta la cladirile inalte.Competitia a constat in urcarea pana la etajul 10 al unei cladiri, pe scarile ... citeste toata stirea