Zeci de mesaje indurerate in urma mortii profesorului Oros. A lasat in urma trei copii

Zeci de mesaje indurerate au fost si continua sa fie transmise de cei ce l-au cunoscut pe profesorul Ovidiu Oros, decedat, in aceasta dimineata, intr-un cumplit accident rutier. Trei copilasi au ramas orfani de tata, in varsta de 8 luni, 6 si 8 ani, iar durerea pe care a lasat-o in urma este de nedescris.El a fost profesor de sport la Liceul Cu Program Sportiv din municipiul Satu Mare si a fost unul dintre cei mai indragiti profesori de sport din oras.Din nefericire, profesorul Oros si-a ... citeste toata stirea