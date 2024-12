Zeci de persoane au platit cate 2.000 de euro pentru o vacanta in Zanzibar de Revelion, apoi au aflat ca excursia nu mai are loc

Peste 30 de persoane care au platit unei agentii de turism cu sediul in Satu Mare preturi de 2.000 de euro, sau chiar mai mult, fiecare, pentru vacante de Revelion in Zanzibar depun plangere penala impotriva organizatorului, dupa ce, cu o zi inainte de data programata pentru plecare, au aflat ca excursia nu mai are loc, iar organizatoarea nu le mai raspunde la telefon, scrie News.ro.Oamenii care si-au platit vacanta trebuiau sa plece in Zanzibar pe 27 decembrie si sa revina in tara in 9 ... citește toată știrea