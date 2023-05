In perioada 26 - 29 mai are loc una dintre manifestarile emblematice pentru Satu Mare.Svabii satmareni, atat cei care au mai ramas in tara, cat si o parte dintre cei care au parasit Romania, fac eforturi pentru a-si pastra traditiile, pentru a-si pastra obiceiurile.Astfel si in anul acesta timp de patru zile vor fi organizate o serie de manifestari atractive.Programul complet il publicam mai jos, urmand sa prezentam manifestarile publice la care, ca de obicei, sunt invitati toti ... citeste toata stirea