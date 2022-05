Zilele Orasului s-au incheiat. Atmosfera superba la Satu Mare: lume multa, concerte si distractie

Zilele Orasului Satu Mare s-au incheiat intr-o atmosfera superba. Piata 25 Octombrie a fost si astazi, in ultima seara a evenimentului, arhiplina, iar satmarenii s-au bucurat de concertele care au incheiat un weekend de-a dreptul spectaculos.Ultima seara de la editia 2022 a Zilelor Orasului a debutat cu concertul Semnal M. Oamenii s-au adunat in numar mare in fata scenei principale si au cantat cu patos refrenele celor mai cunoscute melodii ale legendarei trupe rock, trupa ce implineste in ... citeste toata stirea