Zilele revistei "Cronograf" la Satu Mare si Negresti Oas

In organizarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare si in parteneriat cu Cenaclul "Cronograf", Asociatia Culturala "Satmarenii", Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania - filiala Satu Mare in perioada 19-22 septembrie 2024 va avea loc cea de-a VII-a editie a Zilelor Revistei "Cronograf".Programul incepe vineri 20 septembrie 2024 de la ora 10:00 cu deschiderea oficiala in Galeria de Arta a C.J.C.P. ... citește toată știrea