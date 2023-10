In urma sedintei de coordonare desfasurata luni, 17 octombrie 2023, in colaborare cu Institutia Prefectului si reprezentantii comandamentului Diviziei 4 Infanterie "Gemina", au fost stabilite detaliile pentru celebrarea Zilei Armatei Romane pe 25 octombrie 2023 in judetul Satu Mare.Pregatirile pentru acest eveniment de importanta nationala se vor desfasura dupa cum urmeaza:In data de 23 octombrie, in municipiul Satu Mare, intre orele 9-11, la Monumentul Ostasului Roman, va avea loc un ... citeste toata stirea