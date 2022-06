Ziua Drapelului, sarbatorita duminica dimineata la Satu Mare (Foto)

In 26 iunie este sarbatorita Ziua Drapelului in Romania. Ea a fost marcata inclusiv in municipiul Satu Mare.Totul a inceput inca de sambata, prin coborarea drapelului national si predarea acestuia reprezentantilor bisericii ortodoxe, pentru sfintire.Duminica, de la ora 08.30 a avut loc lujba de sfintire a drapelului la Catedrala ortodoxa "Adormirea Maicii Domnului", iar de la ora 09.00 Ceremonial militar, alocutiuni, primirea si inaltarea Drapelului Romaniei pe ... citeste toata stirea