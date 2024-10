Ziua Europeana a Justitiei Civile

In iunie 2003, Consiliul Europei si Uniunea Europeana au stabilit sarbatorirea in fiecare an, la data de 25 octombrie, a Zilei Europene a Justitiei, cu scopul de a aduce la cunostinta publicului modul de functionare a justitiei, precum si de a sprijini dezvoltarea unui spatiu judiciar comun.Totodata, celebrarea acestei zile are ca ratiune principala crearea unui eveniment simbolic, pentru a reaminti ca justitia este, in primul rand, un serviciu pentru cetateni, care le da dreptul de a-si ... citește toată știrea