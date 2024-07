Ziua Inspectiei Muncii sarbatorita la data de 11 iulie. Institutia aniverseaza 25 de ani

Legea nr. 337 adoptata in 2018, care reglementeaza statutul inspectorului de munca, instituie ziua de 11 iulie ca fiind Ziua Inspectiei Muncii.In acest an, institutia aniverseaza 25 de ani de la infiintare in structura sa actuala.Aceasta zi este marcata, anual, prin actiuni de promovare a prevederilor legislative in vigoare, menite sa promoveze munca sigura si decenta.Infiintata prin Legea nr. 108/1999, Inspectia Muncii functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale ... citește toată știrea