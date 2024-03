Ziua Internationala a Cartii pentru Copii si Tineret, marcata la Biblioteca Judeteana Satu Mare

Sub auspiciile Consiliului Judetean Satu Mare si ale Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare, Biblioteca Judeteana si Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga", organizeaza joi, 4 aprilie, cu incepere de la ora 15:00, evenimentul de lansare a unui inedit volum intitulat "Calatorie printre povesti". Evenimentul se va desfasura la Biblioteca Judeteana Satu Mare, in Sala multimedia, situata la parterul cladirii, si ii are ca protagonisti pe cei 32 de elevi din clasa a IV-a B de la Scoala Gimnaziala ... citește toată știrea