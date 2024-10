Ziua Internationala pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre. Activitati dedicate tinerilor si comunitatilor

In fiecare an, in data de 13 octombrie, marcam Ziua Internationala pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre, sens in care Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta organizeaza o serie de activitati dedicate culturii de prevenire si celebrarii comunitatilor, autoritatilor publice si organizatiilor neguvernamentale care fac eforturi pentru reducerea expunerii si vulnerabilitatii la dezastre a cetatenilor.Activitatile sunt organizate sub egida ... citește toată știrea