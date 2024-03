Ziua Mondiala a Obezitatii - 400 de milioane de copii din intreaga lume vor trai cu obezitate in 2035 ! Afla ce mananci ! Fii informat !

Astazi, 4 martie, marcam Ziua Mondiala a Obezitatii, ce are ca scop constientizarea in randul consumatorilor cu privire la orientarea catre un stil de viata sanatos bazat pe o alimentatie echilibrata, mai ales din perspectiva unei cresteri accelarate, la nivel mondial si european, a ratei de obezitate si supraponderalitate.Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii :- Aproape 1 miliard de oameni traiau cu obezitate in 2020. Adica 1 din 7 persoane.- 1,9 miliarde de oameni din intreaga lume vor ... citește toată știrea