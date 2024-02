Ziua Nationala a Lecturii, prilej de promovare a activitatilor propuse de Biblioteca Judeteana Satu Mare

Ziua Nationala a Lecturii este instituita prin Legea Nr. 21/2022. Astfel, ziua de 15 februarie capata conotatii nationale, fiind incurajate activitatile culturale, sociale si educationale prin care se evidentiaza importanta lecturii, in special in formarea copiilor si tinerilor.Aceasta zi reprezinta un bun prilej pentru Biblioteca Judeteana Satu Mare de a-si face cunoscuta oferta de activitati culturale si educationale, adresate in special copiilor si elevilor de toate varstele si menite sa ... citește toată știrea