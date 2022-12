Ziua Nationala a Romaniei sarbatorita la Gyula, Ungaria

Ziua nationala la GyulaMarti 29 noiembrie 2022, in organizarea Consulatului General al Romaniei la Gyula (Ungaria) in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare si cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare a fost sarbatorita Ziua Nationala a Romaniei.Receptia de gala a avut loc in sala de festivitati a unui hotel din Gyula, sub coordonarea domnului Florin Trandafir Vasiloni, consul general. Alaturi de cele peste 100 de persoane ... citeste toata stirea