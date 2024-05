Ziua Portilor Deschise la CN"Ioan Slavici"

Colegiul National "Ioan Slavici" a organizat in incinta liceului, Ziua Portilor Deschise, in data de 17 mai 2024. Evenimentul a fost dedicat tuturor elevilor, parintilor si membrilor comunitatii care doresc sa descopere mediul educational vibrant si oportunitatile de dezvoltare oferite de aceasta institutie de prestigiu.Festivitatile au inceput la ora 09:00 in sala festiva, cu intonarea Imnului National, urmata de un discurs inspirational sustinut de doamna prof. dr. Alina Dragos, directorul ... citește toată știrea