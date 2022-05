1338 persoane, angajate prin intermediul AJOFM Satu Mare dupa primele patru luni

Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, p]n[ la data de 30 aprilie au fost incadrate in munca 1338 persoane.Din totalul acestora, 773 persoane au varsta peste 45 de ani, 120 au varsta intre 35 si 45 de ani, 115 au intre 25 si 35 de ani, iar 330 sunt tineri sub 25 de ani.Cele mai multe persoane incadrate sunt de sex masculin (753), numarul femeilor fiind de 585 ... citeste toata stirea