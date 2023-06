Aproape 2.000 de proprietari de automobile Renault, Dacia si Nissan din Franta vor depune, luni, 5 iunie, o plangere penala impotriva Renault Group si Nissan la tribunalul din Nanterre (Hauts-de-Seine), a anuntat vineri avocatul reclamantilor, transmite AFP.Plangerea va fi depusa pentru "inselatorie, punerea in pericol a vietii, escrocherie si practici comerciale inselatoare", a precizat avocatul Christophe Leguevaques. "Pana in prezent sunt aproape 2.000 de persoane. Si avand in vedere ca ... citeste toata stirea