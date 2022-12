234 locuri de munca vacante oferite de AJOFM Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agentii economici din judetul Satu Mare privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare sunt disponibile 234 locuri de munca. Prezentam in continuare structura acestora dup[ nivelul de instruire.11locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare:administrator societate, director vanzari, analist calitate, arhitect peisagistica, auditor in domeniul calitatii, medic medicina de familie, ... citeste toata stirea