2464 persoane angajate prin intermediul AJOFM Satu Mare in luna august

Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, in luna august 2022 au fost incadrate in munca 2.464persoane, din care: 340 someri indemnizati si 2.124 neindemnizati.Din totalul persoanelor ocupate pana la data de 31 august 2022, 1.301 persoane au varsta peste 45 de ani, 217 au varsta intre 35 si 45 de ani, 211 au intre 25 si 35 de ani, iar 735 sunt tineri sub 25 de ani. ... citeste toata stirea