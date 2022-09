Un numar de 919 dosare au fost acceptate pentru finantare in cadrul programului "Casa Verde Fotovoltaice", in timp ce pentru Programul "Casa Eficienta Energetic" au fost avizate 17 dosare, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).Potrivit datelor centralizate, in Programul "Casa Verde Fotovoltaice" a fost publicata o noua lista care contine 919 dosare ... citeste toata stirea