A fost infiintat Comitetul interministerial al carbunelui

Comitetul interministerial al carbunelui a fost infiintat si vor fi demarate discutiile cu Comisia Europeana inclusiv pe legea decarbonizarii, pentru o noua corelare necesara in actualul context de securitate, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu."La sfarsitul lunii iunie am adoptat Ordonanta de Urgenta privind decarbonizarea sectorului energetic, un jalon din PNRR ((Planul National de Redresare si Rezilienta), avand in vedere ca eliminarea etapizata a centralelor electrice pe baza de ... citeste toata stirea