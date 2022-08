Adrian Caciu, ministrul Finantelor: Nu va fi o scadere fabuloasa a inflatiei in momentul in care se inverseaza trendul

Guvernul si Banca Nationala a Romaniei fac eforturi pentru a inversa trendul inflatiei, dar in momentul in care inflatia va incepe sa coboare, scaderea nu va fi fabuloasa, a declarat recent ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in conferinta de presa organizata dupa ultima sedint[ de Guvern.Ministerul Energiei are la decont, in acest moment, 131 de milioane de lei pentru compensarea pretului la energie, iar alocarea bugetara pentru acest lucru nu este de 2,5 miliarde de lei, ci in jur de 5 ... citeste toata stirea