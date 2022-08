Adrian Vasilescu: Cresterile de pret la marfuri alimentare si nealimentare s-au aliniat pentru prima data, in iulie

Luna iulie a venit cu inflatia in jos, iar pentru prima data cresterile la marfuri alimentare si la marfuri nealimentare se aliniaza, a declarat recent Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei."Sunt cateva idei care merita sa fie subliniate, incepand cu faptul ca, iata, luna care s-a incheiat nu de mult, luna iulie, a venit cu inflatia in jos, nu cu mult. De la 15,05% in iunie la 14,96% in iulie. Daca e un pas si urmeaza si alti pasi in lunile urmatoare asta ... citeste toata stirea