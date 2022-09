AFEER: Un furnizor de energie a fost la un pas de incapacitate de plata

Un furnizor de energie a fost la un pas de a intra in incapacitate de plata, ceea ce ar duce in secunda doi la un blocaj general in toata piata, precum si la masuri de rationalizare, de deconectare a unor consumatori sau de blackout, a afirmat, luni, 26 septembrie, Laurentiu Urluescu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), intr-o conferinta de presa.El a atras atentia ca se intampla lucruri grave in piata dupa 1 septembrie, de la intrarea in vigoare a OUG ... citeste toata stirea