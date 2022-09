AFM a aprobat aproape 1.500 de dosare in programul Casa Verde Fotovoltaice

Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic, Rabla Plus si Iluminat Public, in urma ultimei sedinte a Comitetului de Avizare.In cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice a fost publicata o noua lista care contine 1.496 de dosare acceptate.Pentru Programul Rabla Clasic au fost aprobate 438 de dosare ce vizeaza 677 de autovehicule si opt motociclete.Pentru Programul Rabla Plus au ... citeste toata stirea