Analistii vad euro la 5,0048 lei in octombrie

Deprecierea semnificativa a monedei maghiare a creat o unda de soc in regiune, iar cursul euro/leu a crescut, pe 26 mai. In piata monetara, indicii ROBOR si-au continuat evolutia ascendenta.Cursul euro a crescut de la 4,9417 la 4,9422 lei, intr-o sedinta in care transferurile se efectuau in culoarul 4,94 - 4,945 lei.Membrii CFA Romania anticipeaza o evolutie depreciativa a leului in urmatoarele luni. Valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 5,0048 ... citeste toata stirea