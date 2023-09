Reducerea ofertei de valuta, care s-a manifestat de inceputul saptamanii trecute, a ridicat cursul euro la maximul ultimelor patru saptamani.Cursul monedei unice a crescut de la 4,9440 la 4,9465 lei, intr-o sedinta in care transferurile se efectuau in culoarul 4,946 - 4,949 lei.Piata monetara a continuat sa fie stabila, iar indicii ROBOR se mentin la minime ale ultimului an si aproape trei luni.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea ... citeste toata stirea