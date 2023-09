Evolutia descendenta a leului a continuat marti, in a opta sedinta consecutiva de crestere a monedei unice.Scaderea poate fi pusa pe seama iesirilor de capital strain care se indreapta acum catre plasamentele in moneda americana, considerata drept un "refugiu" dar si de posibilitatea ca BNR sa fi lasat piata mai "libera", in conditiile in care bugetul de stat a devenit un "svaiter".In scopul de a peteci gaurile bugetare, Romania a revenit pe pietele financiare internationale. Conform unei ... citeste toata stirea