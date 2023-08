Usoara crestere a apetitului pentru risc aparuta in marile piete a permis aprecierea monedelor de la marginea zonei euro.Cursul euro a coborat de la 4,9405 la 4,9345 lei, in conditiile in care tranzactiile se efectuau in culoarul 4,933 - 4,939 lei.Afirmatia facuta in urma cu doua saptamani de guvernatorul BNR, conform caruia dobanda de politica monetara va ramane la 7% cel putin pana la sfarsitul anului, continua sa influenteze deciziile dealerilor bancari astfel ca piata monetara a ramas ... citeste toata stirea