Mentinerea unui ritm ridicat de iesiri de pe activele considerate riscante, cum sunt si monedele de la marginea zonei euro, au provocat deprecierea acestora.Cursul euro a urcat marginal de la 4,9615 la 4,9632 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,959 - 4,964 lei.Conform INS, cresterea economiei Romaniei a decelerat in trimestrul al doilea la 0,9%, iar dinamica anuala a PIB-ului a incetinit de la 2,4% in primele trei luni ale anului la 1,1% in perioada aprilie - ... citeste toata stirea