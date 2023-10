Pietele internationale au fost prudente in prima zi de tranzactionare care urmeaza atacului palestinian declansat impotriva Israelului. S-a observat o majorare a plasamentelor in active considerate drept sigure, precum aurul, dolarul american, yenul japonez sau francul elvetian.In piata locala, cursul euro a crescut de la 4,9631 la 4,9682 lei, in timp ce cotatiile s-au mentinut sub pragul de 4,97 lei si fluctuau in culoarul 4,965 - 4,969 lei.Piata monetara a fost calma, indicii ROBOR ... citeste toata stirea