Inceputul de octombrie a fost unul calm pentru leu in raport cu euro. In schimb, dolarul si francul elvetian s-au apreciat.Stabilitatea din piata a fost evidenta, in conditiile in care tranzactiile se rezumau la culoarul 4,973 - 4,975 lei, iar media euro a scazut marginal de la 4,9746 la 4,9744 lei.BNR poate sa opreasca cu usurinta o eventuala incercare de depreciere masiva a leului, avand in vedere faptul ca rezerva ei valutara a crescut in septembrie la un nou record de 59,238 miliarde ... citeste toata stirea