Presiunea pe leu se mentine ridicata, asa cum o arata si evolutia actuala, cursul euro crescand in ultimele noua sedinte consecutive. La aceasta contribuie si majorarea deficitului de cont curent al balantei de plati in primele sapte luni la 11,892 miliarde euro, comparativ cu 15,207 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, cum arata datele prezentate de BNR.Piata valutara s-a deschis miercuri la 4,9476 lei, dupa care cotatiile au intrat pe o panta descendenta, atingand un minim de ... citeste toata stirea