In ciuda volatilitatii reduse a raportului euro/leu, in piata s-a conturat o tendinta de depreciere a leului, in conditiile in care schimbarile de cod fiscal propuse de guvern vor ingreuna viata romanilor.Cursul euro a crescut de la 4,9691 la 4,9711 lei, in timp ce transferurile se realizau in culoarul 4,97 - 4,972 lei.Piata monetara nu a cunoscut modificari ale dobanzilor interbancare, dealerii asteptand masurile care vor fi anuntate de Fed, in seara de miercuri.Indicele ROBOR la trei ... citeste toata stirea