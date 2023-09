Tendinta de depreciere lenta a leului s-a manifestat si la inceputul acestei saptamani, stimulata de iesirile de capital care se indreapta catre plasamentele in dolari, in conditiile in care Statele Unite arata o mare rezistenta la recesiune, in timp ce alte economii cunosc o incetinire a ritmului de crestere a PIB.Cursul euro a crescut luni de la 4,9643 la 4,9660 lei si se apropie, astfel, de maximul istoric de 4,9783 lei, atins in 19 mai. Piata s-a deschis la 4,96 - 4,962 lei, dupa care ... citeste toata stirea