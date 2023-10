Details with the hands of a young lady counting banknotes of 50 and 100 Romanian Lei currencyLeul a trecut cu bine prin prima saptamana a crizei din Orientul Mijlociu, provocata de atacarea Israelului de catre palestinieni.Cursul euro a crescut luni la 4,9682 lei iar joi a fost atins un minim de 4,9627 lei. La sfarsitul saptamanii transferurile s-au realizat intr-un culoar foarte ingust, la fel ca in celelalte zile, cuprins intre 4,963 si 4,966 lei, cu inchiderea pietei la 4,965 lei. ... citeste toata stirea