Saptamana trecuta, cursul euro a avut o tendinta ascendenta, la care au contribuit atat factori externi cat si cei interni, in special, adancirea deficitului bugetar si de cont curent.Conform datelor prezentate de Ministerul de Finante, in primele sapte luni ale acestui an deficitul bugetar s-a majorat cu 2,43% din PIB, fata de 1,89% din PIB in aceeasi perioada din 2022.De altfel, deficitul bugetar reprezinta principala problema cu care se confrunta guvernul. Acesta incearca sa convinga