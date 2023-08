Perechea euro/leu a avut o evolutie stabila in august, cursul mentinandu-se in culoarul 4,93 - 4,94 lei. Comparativ cu sfarsitul lui iulie, moneda unica a crescut cu circa 0,7 bani, cea americana s-a apreciat cu aproape 7,3 bani. Francul elvetian a castigat un ban iar lira sterlina aproape trei bani.Ultima sedinta din august a fost deosebit de calma, in ton cu evolutiile externe, iar transferurile s-au limitat la culoarul 4,94 - 4,942 lei, astfel ca media euro a scazut marginal de la 4,9424 ... citeste toata stirea