Analiza: Euro a revenit la 4,93 lei

Revenirea apetitului pentru risc pe pietele internationale, sustinuta de date fundamentale pozitive venite din Germania, a asigurat apreciere leului.Cursul euro a scazut de la 4,9405 la 4,9314 lei, in timp ce tranzactiile se realizau in culoarul 4,929 - 4,937 lei.Dobanzile interbancare au continuat sa scada si martea aceasta, iar indicii ROBOR se apropiau de valorile inregistrate in data de 21 iulie, cand cel la 3 luni se situa la 7,21%, cel la 6 luni la 7,38% iar cel la 12 luni la 7,51%. ... citeste toata stirea