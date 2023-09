In ultimele saptamani s-a observat o tendinta de depreciere a leului, semn ca BNR ar putea accepta o crestere a cursului care a atins in 19 mai un record de 4,9783 lei.Euro a incheiat saptamana cu o medie de 4,9690 lei, cand transferurile s-au realizat in culoarul 4,967 - 4,971 lei. Trebuie semnalat faptul ca inainte de deschiderea pietei si inchiderea ei, cotatiile de pe pietele externe au fost de 5,065 lei.Deficitul de buget si a cel de cont curent sunt principalele pericole pericole ... citeste toata stirea