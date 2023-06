Saptamana trecuta, leul a avut o evolutie stabila fata de principalele valute, fluctuatiile fiind de pana la 0,66% in cazul dolarului american.Evolutia nu a fost influentata de reducerea ritmului de crestere a economiei care a decelerat la 0,1% in primul trimestru fata de ultimele trei luni din 2022, respectiv la 2,3% fata de perioada similara a anului trecut. Scaderea s-a datorat efectului de bumerang al inflatiei care a deteriorat consumul populatiei, in consecinta comertul cu amanuntul. ... citeste toata stirea