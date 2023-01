ANCOM. Peste 1,33 milioane de numere de telefon au fost portate in 2022

Peste 1,33 milioane de numere de telefon si-au schimbat operatorul, nu si utilizatorul, in 2022 in Romania, din acest total 84% fiind solicitate de persoanele fizice, arata datele centralizate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Din cele 1.336.982 de numere de telefon portate, 94% sunt de telefonie mobila. Numarul mediu de portari a atins valoarea de 111.415, iar cele mai multe astfel de operatiuni, de peste 140.000, au fost realizate in lunile ... citeste toata stirea